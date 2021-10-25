В Нидерландах предостерегли перед большим подъемом уровня моря, чем ожидалось

В понедельник голландские эксперты по климату предупредили, что низинные Нидерланды могут столкнуться с большим повышением уровня моря, чем прогнозировалось ранее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.

Королевский Нидерландский метеорологический институт (KNMI) обнародовал строгое предупреждение в новом документе на основе собственного исследования и отчета, опубликованного в августе Межправительственной группой ООН по изменению климата.

Доклад был представлен менее чем за неделю до открытия ежегодной климатической конференции ООН в Глазго, которую многие воспринимают как важную и даже решающую возможность для конкретных правительственных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.

"Это может быть не веселое чтение, но чтение обязательное", - сказал государственный секретарь Нидерландов по вопросам инфраструктуры и водных ресурсов Стивен Вайенберг.

KNMI заявил, что если выбросы парниковых газов не уменьшатся, уровень моря вдоль длинного голландского побережья может подняться на 1,2 метра к 2100 году. В 2014 году институт предупреждал о возможном повышении на 1 метр.

В документе также говорится, что если таяние антарктического ледника ускорится, то уровень моря может подняться на 2 метра к 2100 году.

Эксперты также предупредили о сильных летних штормах и засухах, причем уровень рек, как ожидается, будет ниже летом и выше зимой.

Низинные Нидерланды защищены тысячами километров дамб вдоль рек и побережья Северного моря.

В течение лета сильные ливни вызвали наводнение в южной провинции Лимбург. Тот самый летний шторм вызвал десятки смертей в соседних Германии и Бельгии.

"Адаптация к экстремальным погодным условиям и ожидания повышения уровня моря должны быть главным приоритетом для нового правительства", - заявил в понедельник председатель Голландской союза водных советов Рогир ван дер Санде.

Сейчас четыре партии ведут переговоры по формированию следующей правящей коалиции в Нидерландах, одной из тем, которую они обсуждают, являются климатические мероприятия.