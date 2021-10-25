Словаччина поширила жорсткі обмеження на більше число регіонів країни

У понеділок Словаччина поширила жорсткі обмеження щодо коронавірусу на інші частини країни на тлі сплеску інфекцій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Кількість повітів, які постраждали від заходів, подвоїлася лише за тиждень, з п’яти до десяти. Вони переважно розташовані на півночі Словаччини, на кордоні з Польщею та Чехією або поблизу неї.

Словаччина має 79 повітів.

Заходи включають закриття готелів, барів і ресторанів, людям дозволено купувати їжу лише у вікнах на винос. Фітнес, оздоровчі та водні центри також були закриті.

Максимальна кількість, якій дозволяється відвідувати масові зібрання, зменшується до 100 повністю вакцинованих осіб. Також обов’язковим є носіння масок як у приміщенні, так і на вулиці.

Словаччина з населенням майже 5,5 мільйонів осіб є однією з країн Європейського Союзу, які найбільше постраждали від пандемії. Країна зареєструвала близько 457 431 випадків і 12917 смертей.