Словакия распространила жесткие ограничения на большее число регионов страны

В понедельник Словакия распространила жесткие ограничения по коронавирусу на другие части страны на фоне всплеска инфекций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AP.

Количество уездов, пострадавших от мер, удвоилось только за неделю, с пяти до десяти. Они преимущественно расположены на севере Словакии, на границе с Польшей и Чехией или вблизи нее.

Словакия имеет 79 уездов.

Мероприятия включают закрытия гостиниц, баров и ресторанов, людям разрешено покупать еду только в окнах на вынос. Фитнес, оздоровительные и водные центры также были закрыты.

Максимальное количество, которому разрешается посещать массовые собрания, уменьшается до 100 полностью вакцинированных лиц. Также обязательным является ношение масок как в помещении, так и на улице.

Словакия с населением почти 5,5 млн человек является одной из стран Европейского Союза, наиболее пострадавших от пандемии. Страна зарегистрировала около 457 431 случаев и 12 917 смертей.