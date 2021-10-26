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У Франції запропонували знизити віковий поріг для голосування до 16 років

Вівторок, 26 жовтня 2021, 09:33

У Франції можуть зменшити вік для голосування до 16 років - відповідний закон можуть ухвалити 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.

Згідно із законопроєктом депутата від президентської фракції "Вперед, Республіка!" Франсуа Жоліве, 16-річні французи можуть отримати не лише право голосу, а й можливість складати іспити на права водія, з цього ж віку наступатиме кримінальна відповідальність.

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У такий спосіб Жоліве, який вніс на розгляд нижньої палати парламенту проєкт закону, має намір укласти "пакт довіри з молоддю". З аналогічними пропозиціями також виступають представники лівих сил.

Це питання вже активно обговорювалося в оточенні президента, пише видання Le Figaro. Держсекретар у європейських справах Клеман Бон, зазначав, що це питання має стати темою для дебатів під час президентських виборів.

У березні у Франції в недільній газеті JDD було опубліковано відкритий лист ста депутатів та мерів різних рівнів та ста представників молодіжних активістів із закликом дозволити 16-річним французам голосувати на муніципальних виборах.

Знизити віковий поріг пропонують також кандидати у президенти від лівого табору: лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон, кандидат від "Зелених" Яннік Жадо, мер Парижа та кандидат у президенти від Соцпартії Анн Ідальго.

Нагадаємо, у Франції  весною 2022 року заплановані президентські вибори. Вони пройдуть у два тури — 10 та 24 квітня 2022 року. 

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Франція
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