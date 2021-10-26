Во Франции предложили снизить возрастной порог для голосования до 16 лет

Во Франции могут уменьшить возраст для голосования до 16 лет - соответствующий закон может быть принят в 2022 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации RFI.

Согласно законопроекту депутата от президентской фракции "Вперед, Республика!" Франсуа Жоливе, 16-летние французы могут получить не только право голоса, но и возможность сдавать экзамены на водительские права, с этого же возраста будет наступать уголовная ответственность.

Таким образом, Жоливе, внесший на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, намерен заключить "пакт доверия с молодежью". С подобными предложениями также выступают представители левых сил.

Этот вопрос уже активно обсуждался в окружении президента, пишет издание Le Figaro. Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон отмечал, что этот вопрос должен стать темой для дебатов во время президентских выборов.

В марте во Франции в воскресной газете JDD было опубликовано открытое письмо ста депутатов и мэров разных уровней и ста представителей молодежных активистов с призывом разрешить 16-летним французам голосовать на муниципальных выборах.

Снизить возрастной порог предлагают также кандидаты в президенты от левого лагеря: лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Зеленых" Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат в президенты от Соцпартии Анн Идальго.

Напомним, во Франции весной 2022 года запланированы президентские выборы. Они пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля 2022 года.