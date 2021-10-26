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У Франції крадіжка електрокабелів на 36 годин паралізувала трасу з тунелями

Вівторок, 26 жовтня 2021, 10:14

Відрізок автошляху А13 між Парижем і нормандським узбережжям перекривали на 36 годин через масшабну крадіжку електрокабелів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Вкрадені 300 метрів кабелю відповідали за живлення технічних систем відведення вихлопних газів в тунелі Амбруаз-Паре біля Булоні та наступному Сен-Клу, через які проходить частина траси.

Ввечері у неділю 24 жовтня, коли проблему щойно виявили, тисячі водіїв виявились заблокованими на трасі. 

За правилами техніки безпеки, робота вентиляційних систем є обов’язковою вимогою. Поштовхом для цього стала трагедія у Монбланському тунелі в 1999 році, коли внаслідок займання фури загинули загалом 39 людей. 

Вранці 26 жовтня рух по цій ділянці траси відновили.

По А13 у кожному з напрямків щоденно проїздить близько 50 000 автомобілів.

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Франція інциденти
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