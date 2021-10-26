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Во Франции кража электрокабелей на 36 часов парализовала трассу с тоннелями

Вторник, 26 октября 2021, 10:14

Отрезок автодороги А13 между Парижем и нормандским побережьем перекрывали на 36 часов из-за кражи электрокабелей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Украденные 300 метров кабеля отвечали за питание технических систем отвода выхлопных газов в тоннеле Амбруаз-Паре возле Булоне и следующем Сен-Клу, через которые проходит часть трассы.

Вечером в воскресенье 24 октября, когда проблему только обнаружили, тысячи водителей оказались заблокированы на трассе.

По правилам техники безопасности, работа вентиляционных систем является обязательным требованием. Толчком для этого стала трагедия в Монбланском тоннеле в 1999 году, когда в результате возгорания фуры погибли 39 человек.

Утром 26 октября движение по этому участку трассы возобновили.

По А13 в каждом из направлений ежедневно проезжает около 50 000 автомобилей.

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Франция инциденты
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