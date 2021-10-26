Во Франции кража электрокабелей на 36 часов парализовала трассу с тоннелями
Отрезок автодороги А13 между Парижем и нормандским побережьем перекрывали на 36 часов из-за кражи электрокабелей.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
Украденные 300 метров кабеля отвечали за питание технических систем отвода выхлопных газов в тоннеле Амбруаз-Паре возле Булоне и следующем Сен-Клу, через которые проходит часть трассы.
Вечером в воскресенье 24 октября, когда проблему только обнаружили, тысячи водителей оказались заблокированы на трассе.
По правилам техники безопасности, работа вентиляционных систем является обязательным требованием. Толчком для этого стала трагедия в Монбланском тоннеле в 1999 году, когда в результате возгорания фуры погибли 39 человек.
Утром 26 октября движение по этому участку трассы возобновили.
По А13 в каждом из направлений ежедневно проезжает около 50 000 автомобилей.