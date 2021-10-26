Сейм Латвії обговорить ініціативу щодо самостійного покриття витрат на лікування для невакцинованих
Комісія Сейму Латвії з мандатів, етики та заяв має намір оцінити ініціативу, підписану більш ніж 10 000 громадянами, про обов'язок необґрунтовано невакцинованих самостійно покривати витрати на лікування у зв'язку з Covid-19.
Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Засідання комісії призначене на 27 жовтня. На зустріч запрошено автора ініціативи Сандіса Краваліса та представника Міністерства охорони здоров'я.
Автор ініціативи повідомив, що вартість однієї вакцини в 300-400 разів нижча за вартість лікування пацієнта в реанімаційному відділенні, і при цьому лікування пацієнтів з Covid-19 зараз оплачують платники податків.
При цьому він підкреслив, що понад 97% пацієнтів з Covid-19, які надходять до лікарень з помірним та тяжким захворюванням, не вакциновані. Тому, за його словами, "щеплена частина населення не повинна відповідати за наслідки рішень, прийнятих іншими".
На його думку, Сейму слід законодавчо закріпити, що у випадках пандемії дорослі, які відмовляються від вакцини та заразяться, в даному випадку Covid-19, повинні нести відповідальність за своє рішення і покривати хоча б частину вартості лікування.
Президент Латвії Егілс Левітс раніше заявив, що очікує на якісне обговорення цієї ініціативи в парламенті.
Нагадаємо, уряд Латвії затвердив жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада.