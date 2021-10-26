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Сейм Латвії обговорить ініціативу щодо самостійного покриття витрат на лікування для невакцинованих

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:44

Комісія Сейму Латвії з мандатів, етики та заяв має намір оцінити ініціативу, підписану більш ніж 10 000 громадянами, про обов'язок необґрунтовано невакцинованих самостійно покривати витрати на лікування у зв'язку з Covid-19.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Засідання комісії призначене на 27 жовтня. На зустріч запрошено автора ініціативи Сандіса Краваліса та представника Міністерства охорони здоров'я. 

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Автор ініціативи повідомив, що вартість однієї вакцини в 300-400 разів нижча за вартість лікування пацієнта в реанімаційному відділенні, і при цьому лікування пацієнтів з Covid-19 зараз оплачують платники податків.

При цьому він підкреслив, що понад 97% пацієнтів з Covid-19, які надходять до лікарень з помірним та тяжким захворюванням, не вакциновані. Тому, за його словами, "щеплена частина населення не повинна відповідати за наслідки рішень, прийнятих іншими".

На його думку, Сейму слід законодавчо закріпити, що у випадках пандемії дорослі, які відмовляються від вакцини та заразяться, в даному випадку Covid-19, повинні нести відповідальність за своє рішення і покривати хоча б частину вартості лікування.

Президент Латвії Егілс Левітс раніше заявив, що очікує на якісне обговорення цієї ініціативи в парламенті.

Нагадаємо, уряд Латвії затвердив жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада.

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