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Сейм Латвии обсудит инициативу о самостоятельном покрытии расходов на лечение для непривитых

Вторник, 26 октября 2021, 14:44

Комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям намерена оценить инициативу, подписанную более чем 10 000 жителей, об обязанности необоснованно невакцинированных самостоятельно покрывать расходы на лечение в связи с Covid-19.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Заседание комиссии назначено на 27 октября. На встречу приглашены автор инициативы Сандис Кравалис и представитель Министерства здравоохранения. 

Автор инициативы сообщил, что стоимость одной вакцины в 300-400 раз ниже стоимости лечения пациента в реанимационном отделении, и при этом лечение пациентов с Covid-19 в настоящее время оплачивают налогоплательщики.

При этом он подчеркнул, что более 97% пациентов с Covid-19, поступающих в больницы с умеренным и тяжелым заболеванием, не вакцинированы. Поэтому, по его словам, "привитая часть населения не должна нести ответственность за последствия решений, принятых другими".

По его мнению, Сейму следует законодательно закрепить, что в случаях пандемии взрослые, которые отказываются от вакцины и заразятся, в данном случае Covid-19, должны нести ответственность за свое решение и покрывать хотя бы часть стоимости лечения.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявил, что ожидает качественного обсуждения этой инициативы в парламенте.

Напомним, правительство Латвии утвердило жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября.

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