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У Відні проходять демонстрації проти карантину та вакцинації

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Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:32

У столиці Австрії у вівторок вийшли на вулиці противники вакцинації та карантинних обмежень, які організували кілька акцій у центрі Відня.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

В Австрії сьогодні відзначається День республіки і, крім урочистостей, кілька груп подали заявку на проведення акцій проти вакцинації. Організатори заявили, що очікується щонайменше 8000 осіб, хоча зараз австрійські ЗМІ пишуть про 3 тисячі.

 

Декілька груп демонстрантів зібралися в різних районах міста і прямують до центру, паралізувавши транспортний рух.

Окрім австрійських прапорів, учасники також розмахують німецькими, хорватськими та боснійськими прапорами. Вони закликають до відставки нового уряду, скандуючи "Шалленберг повинен піти".

 

На деяких плакатах також є напис "Курц має піти", хоча колишній канцлер Себастьян Курц уже залишив посаду через підозри в корупції.

За останню добу в Австрії зареєстровано 3369 нових випадків зараження коронавірусом та 18 смертей, пов'язаних із COVID-19. 

Число пацієнтів у лікарнях також збільшується. У вівторок у місцевих лікарнях перебували 1168 осіб із коронавірусом, з них 244 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Кампанія вакцинації в Австрії рухається повільно, у понеділок було зроблено 8006 щеплень. Як мінімум одну дозу вакцини отримали 65,6% населення та 62,3% відсотка австрійців повністю імунізовані.

Нагадаємо, що в уряді Австрії розглядають запровадження жорсткого карантину для невакцинованих людей у разі, якщо навантаження на реанімації для коронахворих почне наближатись до небезпечного.

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Австрія Коронавірус Вакцини
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