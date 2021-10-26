В Вене проходят демонстрации против карантина и вакцинации

В столице Австрии во вторник вышли на улицы противники вакцинации и карантинных ограничений, которые организовали несколько акций в центре Вены.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

В Австрии сегодня отмечается день республики и помимо торжеств несколько групп подали заявку на проведение акций против вакцинации. Организаторы заявили, что ожидается не менее 8000 человек, хотя сейчас австрийские СМИ пишут о 3 тысячах.

Несколько групп демонстрантов собрались в разных районах города и направляются в центр, парализовав транспортное движение.

Помимо австрийских флагов, участники также размахивают немецкими, хорватскими и боснийскими флагами. Они призывают к отставке новое правительство, скандируя, "Шалленберг должен уйти".

На некоторых плакатах также есть надпись "Курц должен уйти", хотя бывший канцлер Себастьян Курц уже покинул должность из-за подозрений в коррупции.

За последние сутки в Австрии зарегистрировано 3369 новых случаев заражения коронавирусом и 18 смертей, связанных с COVID-19. Семидневная заболеваемость - 275,88 на 100 тысяч человек.

Число пациентов в больницах также увеличивается. Во вторник в местных больницах находились 1168 человек с коронавирусом, из них 244 - в отделениях интенсивной терапии.

Кампания вакцинации в Австрии движется медленно, в понедельник было сделано 8006 прививок. Как минимум одну дозу вакцины получили 65,6% населения и 62,3% процента австрийцев полностью иммунизированы.

Напомним, в правительстве Австрии допустили введение жесткого карантина для невакцинированных людей в случае, если нагрузка на реанимации для больных коронавирусом превысит определенный уровень.