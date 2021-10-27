Теорії змови про коронавірус впливають на рівень вакцинації у Словаччині - опитування

Теорії змови про COVID-19 популярні у Словаччині та значно впливають на рівень вакцинації в країні, яка посідає третє місце з кінця в ЄС за темпами імунізації після Болгарії та Румунії.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Словацькою академією наук, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Респондентів запитували про шість найпоширеніших теорій змови про коронавірус і з усіма погодилися приблизно 40% людей.

Найпопулярніша теорія полягає в тому, що держава штучно завищує кількість смертей. З такою думкою згодні 43,3% респондентів.

Трохи менше людей (42,4%) вважають, що коронавірус було виготовлено у лабораторії. 39,7% респондентів вважають, що пандемію було створено для того, щоб легше контролювати людей.

Понад чверть (26,1%) вважають, що вакцини призначені для завдання шкоди людям, а 22,5% не вірять, що коронавірус існує.

Опитування також показало, що теорії змови дещо більш поширені серед чоловіків та літнього сільського населення.

Існує значний зв'язок між вакцинацією та вірою в теорії змови. Серед тих, хто не погоджується з усіма цими теоріями, приблизно 81% вакциновані. Серед тих, хто погодився хоча б з однією теорією, щеплені лише 26,7%. Серед тих, хто з усіма згоден, щеплені лише 8,3%.

Нагадаємо, Словаччина поширила жорсткі обмеження щодо коронавірусу на інші частини країни на тлі сплеску інфекцій.

Заходи включають закриття готелів, барів і ресторанів, людям дозволено купувати їжу лише у вікнах на винос. Фітнес, оздоровчі та водні центри також були закриті.