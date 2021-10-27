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Теории заговора о коронавирусе влияют на уровень вакцинации в Словакии - опрос

Среда, 27 октября 2021, 13:06

Теории заговора о COVID-19 популярны в Словакии и оказывают значительное влияние на уровень вакцинации в стране, которая занимает третье место с конца в ЕС по темпам иммунизации после Болгарии и Румынии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Словацкой академией наук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Респондентов спрашивали о шести наиболее распространенных теориях заговора о коронавирусе и со всеми согласились примерно 40% людей.

Самая популярная теория состоит в том, что государство искусственно завышает количество смертей. С таким мнением согласны 43,3% респондентов.

Чуть меньше людей (42,4%) считают, что коронавирус был изготовлен в лаборатории. 39,7% респондентов считают, что пандемия была создана для того, чтобы легче контролировать людей.

Более четверти (26,1%) считают, что вакцины предназначены для нанесения вреда людям, а 22,5% не верят, что коронавирус существует.

Опрос также показал, что теории заговора несколько более распространены среди мужчин и пожилого сельского населения.

Существует существенная связь между вакцинацией и верой в теории заговора. Среди тех, кто не согласен со всеми этими теориями, примерно 81% вакцинированы. Среди согласившихся хотя бы с одной теорией привиты лишь 26,7%. Среди тех, кто со всеми согласен, привиты всего 8,3%.

Напомним, Словакия распространила жесткие ограничения по коронавирусу на другие части страны на фоне всплеска инфекций.

Меры включают в себя закрытие гостиниц, баров и ресторанов, людям разрешено покупать еду только в окнах на вынос. Фитнес, оздоровительные и водные центры также были закрыты.

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Словакия Вакцины Коронавирус
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