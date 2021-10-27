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У Вірменії новий максимум смертей від коронавірусу

Середа, 27 жовтня 2021, 13:11

Вірменія, що минулого тижня оновила попередні максимуми заражень коронавірусом, зареєструвала новий найвищий показник смертей за добу. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода" та News.am.

У вівторок повідомили про смерть 57 пацієнтів - найбільший добовий показник за час епідемії, та 1517 нових заражень. Населення Вірменії - близько 3 млн.

Перед цим 21 жовтня країна зареєструвала новий максимум заражень - понад 2600, на кілька сотень вищий, ніж попередні рекорди у листопаді 2020 року. 

В середу повідомили про меншу кількість смертей - 39, і понад 2000 нових хворих.

За попередній тиждень у Вірменії померли понад 330 коронахворих. За увесь час епідемії зареєстрували 7420 смертей.

Міністр охорони здоров’я Анаїт Аванесян 24 жовтня попередила, що лікарні Вірменії "на межі" і скоро не матимуть місць для нових пацієнтів, та закликала громадян вакцинуватися і носити маски. Зараз в країні щеплені менше 10% населення. 

Через сплеск захворюваності для школярів продовжили осінні канікули до 7 листопада включно, а закладам вищої та післядипломної освіти до 15 листопада рекомендували працювати у дистанційному режимі.

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Вірменія Коронавірус
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