У Вірменії новий максимум смертей від коронавірусу
Вірменія, що минулого тижня оновила попередні максимуми заражень коронавірусом, зареєструвала новий найвищий показник смертей за добу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода" та News.am.
У вівторок повідомили про смерть 57 пацієнтів - найбільший добовий показник за час епідемії, та 1517 нових заражень. Населення Вірменії - близько 3 млн.
Перед цим 21 жовтня країна зареєструвала новий максимум заражень - понад 2600, на кілька сотень вищий, ніж попередні рекорди у листопаді 2020 року.
В середу повідомили про меншу кількість смертей - 39, і понад 2000 нових хворих.
За попередній тиждень у Вірменії померли понад 330 коронахворих. За увесь час епідемії зареєстрували 7420 смертей.
Міністр охорони здоров’я Анаїт Аванесян 24 жовтня попередила, що лікарні Вірменії "на межі" і скоро не матимуть місць для нових пацієнтів, та закликала громадян вакцинуватися і носити маски. Зараз в країні щеплені менше 10% населення.
Через сплеск захворюваності для школярів продовжили осінні канікули до 7 листопада включно, а закладам вищої та післядипломної освіти до 15 листопада рекомендували працювати у дистанційному режимі.