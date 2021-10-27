В Армении новый максимум смертей от коронавируса

Армения, которая на прошлой неделе обновила предыдущие максимумы заражений коронавирусом, зарегистрировала новый самый высокий показатель смертей в сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода" та News.am.

Во вторник сообщили о смерти 57 пациентов - наибольший суточный показатель за время эпидемии и 1517 новых заражений. Население Армении – около 3 млн.

Перед этим 21 октября страна зарегистрировала новый максимум заражений - более 2600, на несколько сотен выше предыдущих рекордов в ноябре 2020 года.

В среду сообщили о меньшем количестве смертей – 39, и более 2000 новых больных.

За предыдущую неделю в Армении скончались более 330 больных. За все время эпидемии зарегистрировано 7420 смертей.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян 24 октября предупредила, что больницы Армении "на грани" и скоро без мест для новых пациентов, и призвала граждан вакцинироваться и носить маски.

Сейчас в стране привиты менее 10% населения.