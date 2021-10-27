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Північний вокзал Парижа евакуювали через загрозу вибуху

Середа, 27 жовтня 2021, 18:16

Французька поліція евакуювала Північний вокзал Парижа після повідомлення загрозу вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався у другій половині дня у середу.

"Поліція наказала про евакуацію Північного вокзалу через загрозу вибуху. Рух на цю станцію та з неї перервано", – йдеться у повідомленні залізничної мережі TER Hauts-de-France.

Додаткову інформацію буде повідомлено "як тільки ситуація буде розвиватися".

Наразі на місці перебувають поліцейські з вибухотехніками.

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Франція
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