Північний вокзал Парижа евакуювали через загрозу вибуху
Середа, 27 жовтня 2021, 18:16
Французька поліція евакуювала Північний вокзал Парижа після повідомлення загрозу вибуху.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.
Інцидент стався у другій половині дня у середу.
"Поліція наказала про евакуацію Північного вокзалу через загрозу вибуху. Рух на цю станцію та з неї перервано", – йдеться у повідомленні залізничної мережі TER Hauts-de-France.
Додаткову інформацію буде повідомлено "як тільки ситуація буде розвиватися".
Наразі на місці перебувають поліцейські з вибухотехніками.
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