Північний вокзал Парижа евакуювали через загрозу вибуху

Французька поліція евакуювала Північний вокзал Парижа після повідомлення загрозу вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався у другій половині дня у середу.

"Поліція наказала про евакуацію Північного вокзалу через загрозу вибуху. Рух на цю станцію та з неї перервано", – йдеться у повідомленні залізничної мережі TER Hauts-de-France.

Додаткову інформацію буде повідомлено "як тільки ситуація буде розвиватися".

Наразі на місці перебувають поліцейські з вибухотехніками.