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Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Среда, 27 октября 2021, 18:16

Французская полиция эвакуировала Северный вокзал Парижа после сообщения о угрозе взрыва.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел во второй половине дня в среду.

"Полиция приказала об эвакуации Северного вокзала из-за угрозы взрыва. Движение на эту станцию ​​и с нее прервано", – говорится в сообщении железнодорожной сети TER Hauts-de-France.

Дополнительная информация будет сообщена "как только ситуация будет развиваться".

В настоящее время на месте находятся полицейские со взрывотехниками.

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Франция
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