Северный вокзал Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва
Среда, 27 октября 2021, 18:16
Французская полиция эвакуировала Северный вокзал Парижа после сообщения о угрозе взрыва.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Le Figaro.
Инцидент произошел во второй половине дня в среду.
"Полиция приказала об эвакуации Северного вокзала из-за угрозы взрыва. Движение на эту станцию и с нее прервано", – говорится в сообщении железнодорожной сети TER Hauts-de-France.
Дополнительная информация будет сообщена "как только ситуация будет развиваться".
В настоящее время на месте находятся полицейские со взрывотехниками.
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