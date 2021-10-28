Киев после "беспокойства" по поводу "Байрактара" призвал Берлин поставить Москву на место

Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг обеспокоенность МИД Германии в связи с применением дрона "Байрактар" на Донбассе.

Об этом Мельник рассказал в комментарии изданию Bild, пишет "Европейская правда".

"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел", - сказал Мельник.

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По его словам, Украина имеет "законное право на самооборону, когда ее территория день и ночь бомбардируется тяжелым российским оружием, а мирные жители и солдаты погибают".

По этой причине Украина, по его словам, "призывает правительство Германии вместо того, чтобы выражать беспокойство по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника, чтобы созвать Нормандский саммит в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на место" .

26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.