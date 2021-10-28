Влада Молдови рекомендувала до грудня вакцинувати 95% працівників державних і приватних установ

Національна комісія з надзвичайних ситуацій у Молдові рекомендувала приватним та державним установам до 1 грудня вакцинувати 95% працівників, які часто контактують із громадянами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання NewsMaker.

Зокрема, комісія рекомендувала до 1 грудня вакцинувати 95% співробітників приватних та державних медустанов, соціально-медичних установ, реабілітаційних центрів та санаторіїв.

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Також вакцинацію повинні пройти працівники дитячих будинків та будинків для людей похилого віку, персонал поштових відділень, який контактує з громадянами, співробітники банків, установ, що підпорядковуються міністерству внутрішніх справ та митній службі, співробітники центральної та місцевої влади, співробітники Агентства публічної власності.

Вакцинуватися рекомендували і водіям пасажирського транспорту, персоналу авіа- та залізничного транспорту, що займається перевезенням пасажирів, водіям таксі, співробітникам готельно-ресторанного бізнесу.

Раніше у Молдові продовжили режим надзвичайного стану у охороні здоров'я до 30 листопада.

У зв'язку з цим запровадили нові обмеження, у тому числі щодо відвідування соціально-медичних установ, реабілітаційних центрів та санаторіїв. Тепер до цих установ пускатимуть лише тих, хто зможе подати негативний тест на коронавірус чи підтвердження вакцинації.

З 8 листопада в країні заборонять проводити весілля, хрестини, поминки та інші приватні заходи у ресторанах.