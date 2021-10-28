Власти Молдовы рекомендовали до декабря вакцинировать 95% работников государственных и частных учреждений

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове рекомендовала частным и государственным учреждениям до 1 декабря вакцинировать 95% работников, часто контактирующих с гражданами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание NewsMaker.

Комиссия рекомендовала до 1 декабря вакцинировать 95% сотрудников частных и государственных медучреждений, социально-медицинских учреждений, реабилитационных центров и санаториев.

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Также вакцинацию должны пройти работники детских домов и домов престарелых, персонал почтовых отделений, контактирующий с гражданами, сотрудники банков, учреждений, подчиняющихся министерству внутренних дел и таможенной службе, сотрудники центральной и местной власти, сотрудники Агентства публичной собственности.

Вакцинироваться рекомендовали и водителям пассажирского транспорта, персонала авиа- и железнодорожного транспорта, занимающегося перевозкой пассажиров, водителям такси, сотрудникам гостинично-ресторанного бизнеса.

Ранее в Молдове продлили режим чрезвычайного положения в здравоохранении до 30 ноября.

В этой связи ввели новые ограничения, в том числе по посещению социально-медицинских учреждений, реабилитационных центров и санаториев. Теперь в эти учреждения будут пускать только тех, кто сможет подать негативный тест на коронавирус или подтверждение вакцинации.

С 8 ноября в стране запретят проводить свадьбы, крестины, поминки и другие частные мероприятия в ресторанах.