У Румунії різко зросло число охочих вакцинуватися

У Румунії за останній тиждень значно зріс інтерес до вакцинації проти COVID-19 на тлі переповнених лікарень і дискусій про те, щоб зробити "зелені перепустки" обов'язковими для деяких видів діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.

Кількість доз, що вводяться в Румунії, в останні дні залишається вищою за 100 тисяч на день, тоді як місяць тому становила приблизно 10 тисяч.

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У середу в Румунії вакцинували понад 150 тисяч осіб, із них понад 111 тисяч отримали першу дозу.

Четверта хвиля пандемії COVID-19 сильно вдарила по Румунії, де зараз один із найвищих показників смертності у світі. В країні вакциновано менше ніж четверо з 10 дорослих, що набагато нижче за середній показник по ЄС, який становить понад 75%.

Повідомлення про те, що в лікарнях закінчуються ліжка для пацієнтів із COVID-19, особливо для тяжкохворих, регулярно показують по румунському телебаченню протягом як мінімум двох тижнів.

Тим часом уряд заявив, що він може зробити "зелені перепустки" обов'язковими для певних професій, включаючи майже всіх державних службовців.

Крім того, коронавірусні сертифікати необхідні для відвідування торгових центрів чи кінотеатрів, і ці вимоги надали нового імпульсу кампанії вакцинації.

Румунський уряд також вирішив повернути комендантську годину.