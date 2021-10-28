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Санду через газову кризу скликає Вищу раду безпеки

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:24

Президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки  у зв’язку з газовою кризою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker, цитуючи повідомлення пресслужби президентки.

Засідання відбудеться о 15:00 28 жовтня. На ньому заслухають звіти відомств, що відповідають за енергетичну безпеки країни, та обговорять поточну ситуацію.

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Після засідання Санду вийде на пресконференцію. 

Як відомо, Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку  в обмін на дешевий газ для країни.

Минулої п'ятниці парламент оголосив про запровадження надзвичайного стану у зв'язку з газовою кризою терміном до 20 листопада. 

Днями Молдова вперше за 30 років почала закуповувати газ по 1 млн кубометрів від інших постачальників - у Нідерландах та Польщі.

Детальніше про те, що відбувається з цінами на газ у Європі, дивіться у відеоблозі "Європейської правди".

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Молдова Енергетика
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