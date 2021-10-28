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Польща "не повинна платити жодного злотого": міністр юстиції відреагував на штрафи Суду ЄС 

Четвер, 28 жовтня 2021, 15:43

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що країна "не може і не повинна платити жодного злотого" штрафів, присуджених Судом ЄС через ігнорування рішень щодо шахти в Туруві та щодо Дисциплінарної палати Верховного Суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Збігнєв Зьобро сказав, що Польща "не може підкоритися беззаконню".

"Чи то у справі незаконних штрафів через Турув (...), чи штрафу у суперечці щодо судової системи, Польща не може і не повинна платити жодного злотого", - заявив Зьобро, додавши, що як міністр юстиції добиватиметься такого вирішення ситуації. 

Напередодні заступник Зьобро Себастіан Калета назвав рішення суду ЄС "узурпацією і шантажем".

Нагадаємо, 27 жовтня Суд ЄС (Court of Justice of the European Union) наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, що вона не виконала липневе рішення і не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду.

У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.

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Польща Суд ЄС
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