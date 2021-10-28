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Польша "не должна платить ни единого злотого": министр юстиции отреагировал на штрафы Суда ЕС

Четверг, 28 октября 2021, 15:43

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что страна "не может и не должна платить ни одного злотого" штрафов, присужденных Судом ЕС из-за игнорирования решений по шахте в Туруве и по Дисциплинарной палате Верховного суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Збигнев Зебро сказал, что Польша "не может подчиниться беззаконию".

"Будь то дело о незаконных штрафах из-за Турува (...), или штраф в споре по судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого", - заявил Зебро, добавив, что как министр юстиции будет добиваться такого разрешения ситуации.

Накануне заместитель Зебро Себастиан Калета назвал решение суда ЕС "узурпацией и шантажом".

Напомним, 27 октября Суд ЕС (Court of Justice of European Union) наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что она не выполнила июльское решение и не приостановила действие положений о своей Дисциплинарной палате Верховного суда.

В сентябре суд по требованию Чехии обязал правительство Польши выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за невыполнение приказа о немедленном прекращении добычи угля на шахте Турув.

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Польша Суд ЕС
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