Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Латвії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

Четвер, 28 жовтня 2021, 15:54

У Латвії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 64 людини – це історичний максимум за всю пандемію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал LSM.

Всього за минулу добу було зареєстровано 2919 випадків зараження коронавірусом.

Серед хворих 2066 пацієнтів не були щеплені або не завершили курс вакцинації, 853 були вакциновані.

Про попередній пік смертей — 44 — повідомлялося 27 грудня минулого року, одразу після закінчення різдвяних свят, коли до статистики потрапили летальні наслідки за кілька днів. Наступним за денною смертністю стало 7 січня - 36 випадків.

Рівень захворюваності (кількість нових випадків на 100 000 осіб за два тижні) зріс до 1764,4.

Загальна кількість жертв хвороби в країні становить 3173 осіб.

27 жовтня у Латвії повідомили про 3206 нових випадків коронавірусу, максимальне щоденне число за часів пандемії.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція допоможуть Латвії у відповідь на її прохання про допомогу у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди