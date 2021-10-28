У Латвії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

У Латвії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 64 людини – це історичний максимум за всю пандемію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал LSM.

Всього за минулу добу було зареєстровано 2919 випадків зараження коронавірусом.

Серед хворих 2066 пацієнтів не були щеплені або не завершили курс вакцинації, 853 були вакциновані.

Про попередній пік смертей — 44 — повідомлялося 27 грудня минулого року, одразу після закінчення різдвяних свят, коли до статистики потрапили летальні наслідки за кілька днів. Наступним за денною смертністю стало 7 січня - 36 випадків.

Рівень захворюваності (кількість нових випадків на 100 000 осіб за два тижні) зріс до 1764,4.

Загальна кількість жертв хвороби в країні становить 3173 осіб.

27 жовтня у Латвії повідомили про 3206 нових випадків коронавірусу, максимальне щоденне число за часів пандемії.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція допоможуть Латвії у відповідь на її прохання про допомогу у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.