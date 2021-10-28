Фінляндія і Швеція допоможуть Латвії медичним обладнанням

Фінляндія та Швеція допоможуть Латвії у відповідь на її прохання про допомогу у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Yle.

У понеділок кількість пацієнтів у латвійських лікарнях перевищила 1400 осіб. Латвія встановила ліміт у 3000 госпіталізованих для звернення за міжнародною допомогою.

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Як повідомив фахівець з відділу безпеки та здоров'я Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення Фінляндії Лассе Ілкка, країна отримала офіційний запит Латвії щодо допомоги через механізм цивільного захисту ЄС. Латвія запросила медичне обладнання.

Швеція заявила, що допоможе Латвії та відправить, серед іншого, 120 дихальних апаратів.

"Учора ми з'ясовували, що можемо їм запропонувати. Ми маємо можливість відправити невелику кількість медичного обладнання. Можливо, також відправимо захисні засоби, якщо вони потребують", - повідомив Ілкка.

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Латвія просить медичне обладнання для потреб стаціонарних відділень і палат інтенсивної терапії, оскільки навантаження на лікарні, як і раніше, "дуже велике".

27 жовтня у Латвії повідомили про 3206 нових випадків коронавірусу, максимальне щоденне число за часів пандемії.

Міністерство охорони здоров'я Латвії 29 жовтня планує подати уряду запит про оголошення мобілізації медиків через ситуацію з коронавірусом.

Прем'єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш виступив з ініціативою встановити вимогу обов'язкової вакцинації для всіх жителів країни, які досягли 50 років.