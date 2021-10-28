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В Латвии зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

Четверг, 28 октября 2021, 15:54

В Латвии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерло 64 человека – это исторический максимум за всю пандемию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал LSM.

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 2919 случаев заражения коронавирусом.

Среди больных 2066 пациентов не были привиты или не завершили курс вакцинации, 853 были вакцинированы.

О предыдущем пике смертей — 44 — сообщалось 27 декабря прошлого года, сразу после окончания рождественских праздников, когда в статистику попали летальные исходы через несколько дней. Следующим за дневной смертностью стало 7 января – 36 случаев.

Уровень заболеваемости (количество новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 1764,4.

Общее число жертв болезни в стране составляет 3173 человека.

27 октября в Латвии сообщили о 3206 новых случаях коронавируса, максимальное ежедневное число во времена пандемии.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция помогут Латвии в ответ на ее просьбу о помощи в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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Латвия
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