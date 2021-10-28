"Нафтогаз" поставить Молдові пів мільйона кубометрів газу

"Нафтогаз України" виграв тендер на постачання молдовській державній компанії Energocom 0,5 млн куб.м газу.

Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій української компанії Максим Білявський, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Обсяг - 0,5 млн куб. м, період поставки - 29 жовтня", - уточнив він.



Раніше Україна направила Молдові на поворотній основі 15 млн куб.м газу, щоб підтримати мінімальний тиск у газорозподільній мережі. Крім того, цього тижня Молдова почала закуповувати газ на міжнародному ринку. Уряд доручив держкомпанії Energocom оголошувати щоденні тендери.



Як відомо, Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.



Нагадаємо, уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії. Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.