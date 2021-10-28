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"Нафтогаз" поставит Молдове полмиллиона кубометров газа

Четверг, 28 октября 2021, 19:10

"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн куб.м газа.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Объем – 0,5 млн куб. м, период поставки – 29 октября", – уточнил он.

Ранее Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн. куб.м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети. Кроме того, на этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры.

Как известно, Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

Напомним, правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не у России. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.

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Энергетика Молдова
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