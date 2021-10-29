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США відклали тест гіперзвукової ракети перед самітом Байдена і Путіна, щоб не дратувати Росію - ЗМІ

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:12

Менш ніж за тиждень до того, як президент США Джо Байден зустрівся з президентом РФ Владіміром Путіним у Швейцарії, Білий дім дав вказівку Пентагону відкласти давно запланований тестовий запуск гіперзвукової ракети - щоб не підвищувати напругу у відносинах з Москвою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico, посилаючись на розмови з трьома різними людьми, у тому числі співробітником Міноборони і старшим помічником з Конгресу, які погодились говорити на умовах анонімності.

За їхніми словами, високопоставлений співробітник Білого дому сконтактував з Пентагоном із проханням, щоб тестовий запуск відклали. Оскільки Байден готувався до непростої розмови з російським колегою, посадовці хвилювались, щоб запуск ракети не став для Кремля хибним сигналом і взагалі не зірвав зустріч.

Анонімний співробітник з Міноборони зауважив також, що і Росія перед самітом не робила нічого провокаційного. 

При тому, інше джерело з Пентагону повідомило POLITICO, що перед зустріччю президентів Росія спрямувала військові кораблі до берегів Гаваї і Штати піднімали свої винищувачі F-22 для спостереження за ними. Зі слів цієї людини, у Білому домі цікавились, навіщо був потрібен цей маневр, зокрема й через близькість зустрічі Байдена і Путіна, але не дали ніяких особливих вказівок Пентагону. 

Речник Білого дому прокоментував журналістам, що отримана ними інформація "не точна", а в Пентагоні відмовилися від коментарів.

19 липня, за місяць після того, російське Міноборони заявило про випробування своєї гіперзвукової ракети, яку давно хвалив Путін, і після того були інші запуски.

Випробування такої зброї влітку проводив і Китай.

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США Росія
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