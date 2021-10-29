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Укр / Рус

США отложили тест гиперзвуковой ракеты перед саммитом Байдена и Путина - СМИ

Пятница, 29 октября 2021, 10:12

Менее чем за неделю до того, как президент США Джо Байден встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Швейцарии, Белый дом дал указание Пентагону отложить давно запланированный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты – чтобы не повышать напряжение в отношениях с Москвой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico, ссылаясь на разговоры с тремя разными людьми, в том числе сотрудником Минобороны и старшим помощником из Конгресса, которые согласились говорить на условиях анонимности.

По их словам, высокопоставленный сотрудник Белого дома связался с Пентагоном с просьбой, чтобы тестовый запуск отложили. Поскольку Байден готовился к непростому разговору с российским коллегой, чиновники волновались, чтобы запуск ракеты не стал для Кремля ошибочным сигналом и вообще не сорвал встречу.

Анонимный сотрудник из Минобороны отметил также, что и Россия перед саммитом не делала ничего провокационного.

При этом другой источник из Пентагона сообщил POLITICO, что перед встречей президентов Россия направила военные корабли к берегам Гавайи и Штаты поднимали свои истребители F-22 для наблюдения за ними. По словам этого человека, в Белом доме интересовались, зачем нужен был этот маневр, в том числе и из-за близости встречи Байдена и Путина, но не дали никаких особых указаний Пентагону.

Спикер Белого дома прокомментировал журналистам, что полученная ими информация "не точная", а в Пентагоне отказались от комментариев.

19 июля, через месяц после встречи лидеров, российское Минобороны заявило об испытаниях своей гиперзвуковой ракеты, которую давно хвалил Путин, и после этого были другие запуски. Запуски такого оружия летом проводил и Китай.

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