Спецпредставник ЄС назвав карантинні обмеження і вакцинацію питаннями загального блага

Спецпредставник ЄС з прав людини Імон Гілмор, який днями вперше відвідав Україну з візитом, заявив, що ЄС підтримує вжиття всіх заходів щодо громадського здоров’я, оскільки це є питанням загального блага.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

"Право на життя – це право людини, і це право під загрозою через пандемію. Ми знаємо з усіх наукових досліджень, що спосіб боротьби з цією пандемією – заходи з підтримки громадського здоров'я, зокрема, вакцинація, носіння масок, соціальне дистанціювання, відповідальність по відношенню один до одного, щоб зменшити поширення вірусу, який забрав життя мільйонів людей", - сказав Гілмор.

За його словами, права людини – це власність людей, і люди теж мають соціальну відповідальність один перед одним.

"А це означає звертати увагу не тільки на те, що може бути незручно особисто мені як індивідууму, але і на те, що допомагає всім нам залишатися живими і здоровими. І тому ми підтримуємо вжиття заходів щодо громадського здоров'я. Це питання загального блага", - сказав Гілмор.

Гілмор також прокоментував обов’язкову вакцинацію окремих професійних груп на зразок вчителів і медиків.

"Є дві речі щодо цього. Чи можете ви зобов'язати когось вакцинуватися? Ні, ви не можете. Чи можете ви вирішити, що хтось невакцинований не може бути в класі, не може відвідувати пацієнтів? Так, ви можете, в інтересах громадського здоров’я", - зазначив спецпредставник ЄС.

Нагадаємо, з Євросоюзу за останні 10 місяців експортували до інших країн понад 1 мільярд доз вакцини від коронавірусу.

У ЄС на цей час повністю щеплені близько 75% дорослого населення.