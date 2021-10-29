Спецпредставитель ЕС назвал карантинные ограничения и вакцинацию вопросами общего блага

Спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, который на днях впервые посетил Украину с визитом, заявил, что ЕС поддерживает принятие всех мер по общественному здоровью, поскольку это вопрос общего блага.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Право на жизнь – это право человека, и это право под угрозой из-за пандемии. Мы знаем из всех научных исследований, что способ борьбы с этой пандемией – меры по поддержке общественного здоровья, в частности, вакцинация, ношение масок, социальное дистанцирование, ответственность по отношению друг к другу, чтобы уменьшить распространение вируса, унесшего жизни миллионов людей", - сказал Гилмор.

По его словам, права человека – это собственность людей, и люди тоже имеют социальную ответственность друг перед другом.

"А это значит обращать внимание не только на то, что может быть неудобно лично мне как индивидууму, но и на то, что помогает всем нам оставаться живыми и здоровыми. И поэтому мы поддерживаем принятие мер по общественному здоровью. Это вопрос общего блага", – сказал Гилмор.

Гилмор также прокомментировал обязательную вакцинацию отдельных профессиональных групп вроде учителей и медиков.

"Есть две вещи на этот счет. Можете ли вы обязать кого-то вакцинироваться? Нет, вы не можете. Можете ли вы решить, что кто-то невакцинированный не может быть в классе, не может посещать пациентов? Да, вы можете, в интересах общественного здоровья", - отметил спецпредставитель ЕС.

Напомним, из Евросоюза за последние 10 месяцев экспортировали в другие страны более 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

В ЕС в настоящее время полностью привиты около 75% взрослого населения.