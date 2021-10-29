У Відні майже у половини туристів на круїзному судні з Німеччини виявили COVID-19 

На круїзному судні, що прибуло по Дунаю з Німеччини до Відня, майже у половини пасажирів тести на коронавірус виявились позитивними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Загалом на борту судна було 174 пасажири, коронавірус виявили у 80 осіб, у тому числі чотирьох членів екіпажу.

Туристи не сходили з корабля на берег до того, як стало відомо про осередок зараження. Усі, в кого тест виявився позитивним, не мають серйозних симптомів і не потребували госпіталізації.

Мандрівників з корабля вирішили відправляти назад до Німеччини наземним транспортом, хворих і здорових людей розмістили окремо.

28 жовтня речниця кризової команди Відня повідомила, що чотири автобуси вирушили у зворотню дорогу.

Як повідомлялося, в Австрії за попередню добу зареєстрували найбільший стрибок заражень коронавірусом з листопада 2020 року.