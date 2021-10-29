В Австрії - найбільший з минулого листопада стрибок заражень

За останню добу в Австрії вперше за 2021 рік виявили понад 5000 нових хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

В країні зареєстрували 5861 нове зараження, що є найбільшим показником з листопада 2020 року. Втім, це все ще суттєво менше за максимуми тієї хвилі епідемії, коли найвищі добові показники становили понад 9000 (населення країни - близько 9 млн).

Померли за останню добу 17 коронахворих.

Показник захворюваності за останні 7 днів на 100 000 населення досягнув 314,33. Найбільше нових випадків фіксують у Верхній Австрії і Нижній Австрії.

Всього хворіють на даний час понад 39800 людей. З них госпіталізовані 1370, на 81 більше, ніж станом на четвер. 280 людей перебувають в палатах інтенсивної терапії.

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації ще в двох районах Нижньої Австрії, Ліліенфельд і Амстеттен, почали діяти обмеження на виїзд. У двох перших, Мельк і Шейббс, такі запровадили ще минулої суботи. Для виїзду з цих районів необхідно мати ковід-сертифікат, але перевірки є вибірковими і не поширюються на транзитних мандрівників.

В уряді вже допустили "локдаун для невакцинованих", якщо кількість хворих у реанімації перевищить певні показники.

27 жовтня у центрі Відня відбулись протести противників вакцинації та карантинних обмежень.