В Вене почти у половины туристов на круизном судне из Германии обнаружили COVID-19

На круизном судне, прибывшем по Дунаю из Германии в Вену, почти у половины пассажиров тесты на коронавирус оказались положительными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Всего на борту судна находились 174 пассажира, коронавирус обнаружили у 80 человек, в том числе четырех членов экипажа.

Туристы не сходили с корабля на берег до того, как стало известно об очаге заражения. Все, у кого тест оказался положительным, не имеют серьезных симптомов и не нуждались в госпитализации.

Путешественников с корабля решили отправлять обратно в Германию наземным транспортом, больных и здоровых людей разместили отдельно.

28 октября пресс-секретарь кризисной команды Вены сообщила, что четыре автобуса отправились в обратную дорогу.

Как сообщалось, в Австрии за предыдущие сутки зарегистрировали самый большой скачок заражений коронавирусом с ноября 2020 года.