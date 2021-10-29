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Укр / Рус
Укр / Рус

В Вене почти у половины туристов на круизном судне из Германии обнаружили COVID-19

Пятница, 29 октября 2021, 12:48

На круизном судне, прибывшем по Дунаю из Германии в Вену, почти у половины пассажиров тесты на коронавирус оказались положительными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Всего на борту судна находились 174 пассажира, коронавирус обнаружили у 80 человек, в том числе четырех членов экипажа.

Туристы не сходили с корабля на берег до того, как стало известно об очаге заражения. Все, у кого тест оказался положительным, не имеют серьезных симптомов и не нуждались в госпитализации.

Путешественников с корабля решили отправлять обратно в Германию наземным транспортом, больных и здоровых людей разместили отдельно.

28 октября пресс-секретарь кризисной команды Вены сообщила, что четыре автобуса отправились в обратную дорогу.

Как сообщалось, в Австрии за предыдущие сутки зарегистрировали самый большой скачок заражений коронавирусом с ноября 2020 года.

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Австрія Туризм Коронавирус
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