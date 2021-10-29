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Польща обурена заявами прем’єра Бельгії, посла викликали в МЗС

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 15:13

Посла Бельгії в п’ятницю викликали до МЗС Польщі у зв’язку з висловлюваннями бельгійського прем’єра в Коледжі Європи в Брюгге.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

"На 14.30 ми викликали посла Бельгії у зв’язку з виступом прем’єра Бельгії у Коледжі Європи в Брюгге" - сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Під час відкриття академічного року у Коледжі прем’єр Бельгії згадав про інтерв’ю прем’єра Польщі Матеуша Моравецького виданню Financial Times. Під час нього глава польського уряду дорікнув Єврокомісії, що та ставить Варшаві завдання, "приставляючи пістолет до голови", і закликав Брюссель відмовитися від погроз юридичних і фінансових санкцій.

"Що станеться, як Єврокомісія розпочне третю світову війну? Якщо дійде до цього, то Польща буде боронити свої права будь-якою зброєю, яка у неї є" - заявив Моравецький, відповідаючи на запитання, чи могла б Польща заветувати ключові рішення ЄС, зокрема, кліматичний пакет.

Прем’єр Бельгії Александр Де Кроо відреагував на такі заяви досить жорстко.

"Тим, хто роздає провокаційні інтерв’ю і вважає, що оголошення третьої світової війни на шпальтах Financial Times не матиме для них політичних наслідків, хотів би сказати одне: ви ведете дуже небезпечну гру. Ви граєте з вогнем, коли виходите на стежку війни з вашими європейськими партнерами тільки через те, щоб виграти щось в національних і внутрішньо коаліційних суперечках" - сказав Де Кроо.

Прем’єр Бельгії також застеріг Польщу, щоб не ставилася до ЄС як до "банкомату" для підтримки власної економіки при одночасному нехтуванні демократичними цінностями і верховенством права.

ЄС пригрозив Польщі санкціями після того, як на початку жовтня Конституційний суд ухвалив, що ключові елементи законодавства ЄС не відповідають польській конституції.

Суперечка вже затримала схвалення Брюсселем виділення Польщі 36 мільярдів євро в рамках Фонду відновлення ЄС після коронавірусу. Деякі держави-члени і деякі члени Єврокомісії також закликали до застосування нового механізму, який може поставити під загрозу утримання десятків мільярдів євро з фондів згуртованості ЄС, що виплачуються Польщі щороку.

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Польща Бельгія
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