Польша возмущена заявлениями премьера Бельгии, посла вызвали в МИД

Посла Бельгии в пятницу вызвали в МИД Польши в связи с высказываниями бельгийского премьера в Колледже Европы в Брюгге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

"На 14.30 мы вызвали посла Бельгии в связи с выступлением премьера Бельгии в Колледже Европы в Брюгге", - сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Во время открытия академического года в Колледже премьер Бельгии вспомнил интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого изданию Financial Times. Во время него глава польского правительства упрекнул Еврокомиссию в том, что та ставит Варшаве задачу, "приставляя пистолет к голове", и призвал Брюссель отказаться от угроз юридических и финансовых санкций.

"Что произойдет, как Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если дойдет до этого, то Польша будет защищать свои права любым оружием, которое у нее есть" - заявил Моравецкий, отвечая на вопрос, могла бы Польша ветировать ключевые решения ЕС, в частности, климатический пакет.

Премьер Бельгии Александр Де Кроо отреагировал на подобные заявления достаточно жестко.

"Тем, кто раздает провокационные интервью и считает, что объявление третьей мировой войны на страницах Financial Times не будет иметь для них политических последствий, хотел бы сказать одно: вы ведете очень опасную игру. Вы играете с огнем, когда выходите на тропу войны с вашими европейскими партнерами только потому, чтобы выиграть что-то в национальных и внутренне коалиционных спорах" - сказал Де Кроо.

Премьер Бельгии также предостерег Польшу, чтобы не относилась к ЕС как к "банкомату" для поддержки собственной экономики при одновременном пренебрежении демократическими ценностями и верховенством права.

ЕС пригрозил Польше санкциями после того, как в начале октября Конституционный суд принял, что ключевые элементы законодательства ЕС не соответствуют польской конституции.

Спор уже задержал одобрение Брюсселем выделения Польши 36 миллиардов евро в рамках Фонда восстановления ЕС после коронавируса. Некоторые государства-члены и некоторые члены Еврокомиссии также призвали к применению нового механизма, который может поставить под угрозу удержание десятков миллиардов евро из фондов сплоченности ЕС, выплачиваемых Польше ежегодно.

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