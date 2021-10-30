Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Американський есмінець USS Porter почав перехід у Чорне море

Субота, 30 жовтня 2021, 13:53

Американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78) розпочав перехід у Чорне море.

Про це повідомило командування Шостого флоту Військово-морських сил США, пише "Європейська правда".

"USS Porter (DDG 78) розпочав північний транзит у Чорне море для спільних операцій із союзниками та партнерами НАТО в регіоні" - йдеться у повідомленні командування у Twitter.

У Національному центрі управління обороною Росії у відповідь заявили, що сили та засоби Чорноморського флоту стежать за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США.

USS Porter регулярно заходить у Чорне море. У лютому 2021 року він тренувався з українськими ВМС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Україна-НАТО
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди