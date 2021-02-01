ВМС України і США потренувалися в Чорному морі 

Катерна тактична група із залученням морської авіації ВМС ЗСУ разом з американськими есмінцем і кораблем забезпечення провели спільні тренування на морі типу PASSEX в акваторії Чорного моря.

Про це повідомила пресслужба командування ВМС Збройних сил України, пише "Європейська правда".

Метою тренування було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

"Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між екіпажами наших кораблів", - наголосив командир флотилії Військово-морських сил України капітан 1-го рангу Юрій Федаш.

За його словами, постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу PASSEX сприяє підвищенню взаємної сумісності та опануванню стандартів НАТО.

Нагадаємо, есмінець флоту США USS Porter у четвер 28 січня увійшов в води Чорного моря.