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В авіакатастрофі на околиці Мілана загинув румунський мільярдер

Понеділок, 4 жовтня 2021, 10:30

Пілотом літака, який врізався в порожню будівлю на околиці Мілану в неділю, в результаті чого загинули всі вісім осіб на борту, був мільярдер з Румунії Дан Петреску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал Digi24.

Літак Pilatus PC-12, зареєстрований у Румунії, прибув до Мілана 30 вересня.

У неділю, у 14.04, літак з вісьмома людьми на борту вилетів з аеропорту Лінате, але відразу після зльоту пілот відчув труднощі з керуванням, як видно з бортових реєстраторів.

Всього через три хвилини після зльоту він раптово втратив понад 80 метрів висоти.

О 14.07 був зафіксований останній сигнал літака. Є свідки, які стверджують, що літак був охоплений полум'ям ще до того, як він розбився.

Всього в авіакатастрофі загинули 8 людей, в тому числі дитина.

Румунське міністерство закордонних справ повідомило, що серед загиблих у авіакатастрофі в Сан-Донато Міланезе (Мілан) були двоє громадян Румунії, які мають подвійне громадянство. Офіційні джерела повідомили Digi24.ro, що це дружина мільярдера Дана Петреску та його син.

За даними преси, Дан Петреску є власником багатства близько 3 млрд євро, заробленого переважно з нерухомості.

Петреску покинув Румунію за часів комуністичного режиму і повернувся до країни з Німеччини одразу після 1989 року, коли розпочав ділове партнерство з Іоном Сіріаком. Він мав німецьке громадянство.

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