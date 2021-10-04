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В авиакатастрофе на окраине Милана погиб румынский миллиардер

Понедельник, 4 октября 2021, 10:30

Пилотом самолета, который врезался в пустующее здание на окраине Милана в воскресенье, в результате чего погибли все восемь человек на борту, был миллиардер из Румынии Дан Петреску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Digi24.

Самолет Pilatus PC-12, зарегистрированный в Румынии, прибыл в Милан 30 сентября.

В воскресенье, в 14.04, самолет с восемью пассажирами на борту вылетел из аэропорта Линате, но сразу после взлета пилот почувствовал проблемы с управлением, как видно по бортовым регистраторам.

Всего через три минуты после взлета он внезапно потерял более 80 метров высоты.

В 14.07 был зафиксирован последний сигнал самолета. Есть свидетели, которые утверждают, что самолет был охвачен пламенем еще до того, как разбился.

Всего в авиакатастрофе погибли 8 человек, в том числе ребенок.

Румынское министерство иностранных дел сообщило, что среди погибших в авиакатастрофе в Сан-Донато Миланезе (Милан) были двое граждан Румынии, имевших двойное гражданство. Официальные источники сообщили Digi24.ro, что это жена миллиардера Дана Петреску и его сын.

По данным прессы, Петреску владел состоянием на сумму около 3 млрд евро, заработаннім в основном на недвижимости.

Петреску покинул Румынию во времена коммунистического режима и вернулся в страну из Германии сразу после 1989 года, когда начал деловое партнерство с Ионом Сириако. У него было немецкое гражданство.

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