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Оператор ГТС України заперечив відновлення транзиту газу в Угорщину

Понеділок, 4 жовтня 2021, 10:46

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон заперечив поширену в ЗМІ інформацію про відновлення транзиту російського газу в Угорщину через Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали у українських ПСГ", - заявив Макогон у Facebook.

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Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, нібито дані угорського оператора ГТС FGSZ свідчать, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновили. 

 З 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Через плани підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. 

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію. 

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