Оператор ГТС Украины опроверг возобновление транзита газа в Венгрию

Руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон опроверг распространенную в СМИ информацию о возобновлении транзита российского газа в Венгрию через Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами газа, который они хранили в украинских ПХГ", - заявил Макогон в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановили.

С 1 октября "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

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