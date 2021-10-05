У Німеччині регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС

Німецький енергетичний регулятор попросив швейцарську компанію Nord Stream 2 AG надати гарантії того, що цей спірний газопровід відповідає нормам Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться у повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

"Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку" – додав регулятор.

BNetzA заявила, що зробила запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

"Північний потік -2", який буде перекачувати газ з Росії до Німеччини, раніше заявив, що почав заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

"Експлуатація без відповідної сертифікації буде каратися штрафом", - вказав 4 жовтня представник німецького регулятора.