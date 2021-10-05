Данія надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2"

4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови щодо сертифікації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.

"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію", - заявило агентство.

Проєкт трубопроводу на континентальному шельфі Данії є частиною більшого проєкту газопроводу, що складається з двох паралельних ниток довжиною 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Трубопроводи починаються в Росії і проходять через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходять на берег біля німецького узбережжя. Трубопроводи можуть транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік.

Данське енергетичне агентство надало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію - 1 жовтня 2020 року. Дозволи були надані за кількома умовами, деякі з них повинні бути виконані перед будівництвом, а інші - до введення в експлуатацію.

Nord Stream 2 AG раніше заявила, що почала заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.