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В МЗС відреагували на затримання у Франції українця-члена екіпажу судна з кокаїном

Середа, 6 жовтня 2021, 13:32

В МЗС уточнили, що серед затриманих у Франції членів екіпажу судна з тонною кокаїну був один громадянин України, українське посольство вже займається цією справою.

Про це в коментарі "Європейській правді" сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

 "Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин" - сказав Ніколенко.

Як повідомлялося, французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена.

Судно, що проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де на його борту виявили більше тонни кокаїну.

Екіпаж судна становили близько 20 осіб, серед яких - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. AFP відзначили, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії.

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Франція МЗС
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