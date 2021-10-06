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У Франції перехопили судно з тонною кокаїну, серед членів екіпажу – українці

Середа, 6 жовтня 2021, 12:52

Французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Інцидент стався 1 жовтня. Судно, що проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де на його борту виявили більше тонни кокаїну.

Екіпаж судна становили близько 20 осіб, серед яких - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. AFP відзначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії. Всіх затримали.

За підсумками триденного утримання під вартою екіпаж направили до судових слідчих в Париж. Слідство веде спеціальний орган по боротьбі з організованою злочинністю.

Повідомляється, що 1 127 кг наркотику були заховані в трюмі судна Trudy, що слідував під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюють в десятки мільйонів євро.

Судно залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.

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Франція
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