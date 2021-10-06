У Данії заборонять роботодавцям питати про вік кандидатів і посилять правила для шукачів роботи

Уряд Данії, профспілки і місцева влада домовилися про угоду, спрямовану на скорочення нестачі робочої сили, що переважає зараз в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Угода, в якій основна увага приділяється кільком областям ринку праці, спрямована на те, щоб літні люди не залишалися непоміченими в пошуках роботи через їхній вік.

Згідно із запропонованими новими правилами, які повинні бути прийняті парламентом, роботодавці не зможуть запитувати потенційних співробітників, скільки їм років.

Крім того, угода включає фінансування курсів для нових випускників, покликаних допомогти їм вийти на ринок праці незабаром після завершення навчання.

Страхові компанії з безробіття (A-kasser) і центри зайнятості будуть зобов'язані поширювати останню інформацію про вакансії і підбирати компаніям підходящих кандидатів.

"Мета полягає в тому, щоб жоден претендент не покидав співбесіду (в центрі зайнятості), не будучи поінформованим про те, де є вакансії, на які вони, як очікується, будуть подавати заявку", - йдеться в угоді.

Нові правила також посилять вимоги до людей, які отримують страхування від безробіття через A-kasser, якщо вони не дотримуються мінімальної кількості заяв про прийом на роботу, які повинні відправлятися щотижня.

Кандидати, які не подали заяву про прийом на роботу протягом місяця, будуть викликані на прийом в центр зайнятості, а також можуть бути оштрафовані.

Остання пропозиція не була підтримана головною організацією профспілок, яка, тим не менш, вирішила підтримати загальний пакет.

Угода також зобов'язується допомогти компаніям наймати робітників з інших частин Європи.