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Укр / Рус

Кремль: висилка 8 росіян "майже повністю" підриває перспективи нормалізації відносин з НАТО

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:00

У Кремлі заявили, що рішення НАТО скоротити російську місію в Брюсселі практично повністю підривають перспективи нормалізації відносин Росії з альянсом.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Очевидна суперечливість (між) заявами представників НАТО про бажання нормалізувати відносини з нашою країною і реальними діями. Ці дії, звичайно, не дозволяють нам будувати ілюзії щодо можливості нормалізації відносин та відновлення діалогу з НАТО, скоріше, ці перспективи підривають практично повністю", - сказав він.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності.

 За відомостями Sky News, ці вісім росіян покинуть Брюссель до кінця жовтня, в російській місії залишиться десять штатних співробітників.

Заступник голови МЗС РФ Александр Грушко вже сказав, що після цього рішення неможливо вірити заявам керівників НАТО про діалог з Росією і про важливість деескалації відносин.

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Росія Альянс
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